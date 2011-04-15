В районе Лужников сегодня возможно осложнение движения в связи с матчем

В районе Лужников сегодня вечером, 7 ноября, возможно осложнение движения в связи с матчем. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Сегодня на стадионе "Лужники" состоится матч между командами ЦСКА и Рома в рамках Лиги Чемпионов. Ожидается большое количество болельщиков. Для того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия как для болельщиков, так и для жителей, уже сегодня ночью в Хамовниках введены временные ограничения движения. После окончания матча все ограничения будут сняты.



Напоминаем, что ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на следующих участках: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы); улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора); 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова); улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы).



Кроме того, после матча - в 22:45 и до окончания мероприятия будет перекрыт проезд по участкам, указанным выше.



Вместе с тем, в связи с предстоящим матчем возможны осложнения движения на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде. ЦОДД рекомендует добираться на матч на метро и МЦК.







"AK&M" от 07.11.2018