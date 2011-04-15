Метрополитен и МЦК будут работать по спецграфику 7 ноября

В день матча Лиги Чемпионов между футбольными клубами "ЦСКА" - "Рома", который состоится 7 ноября на стадионе "Лужники", Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) продлят работу до 2 часов ночи. Об этом говорится в сообщении ГУП "Московский метрополитен".



Чтобы болельщики могли свободно и быстро уехать со стадиона после окончания футбольного матча, метро и МЦК будут работать по специальному графику так же, как это было успешно реализовано во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018.



За два часа до начала матча южный вестибюль станции "Спортивная" будет работать только на выход пассажиров, а в течение двух часов после матча южный вестибюль "Спортивной" и МЦК Лужники - только на вход. Во время игры станции будут работать в обычном режиме - на вход и выход пассажиров.



После матча все турникеты в южном вестибюле станции "Спортивная", северном вестибюле "Воробьёвы горы" и МЦК Лужники будут открыты для прохода болельщиков, таким образом, пассажиры смогут быстрее пройти в метро и на МЦК.



На время прибытия и убытия болельщиков поезда по Сокольнической и Кольцевой линиям будут курсировать с минимальными интервалами, характерными для часов пик. "Ласточки" на МЦК также будут ездить с 5-минутным интервалом.



Аналогично метрополитен и МЦК продлят работу до 2:00 в день матча ЦСКА-"Виктория", который пройдёт 27 ноября на стадионе "Лужники".







"AK&M" от 07.11.2018