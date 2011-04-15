Дайджест газеты "Ведомости" от 8 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 ноября 2018 года.





АРМИЯ ДЕДА МОРОЗА



В чем трудности управления "армией Деда Мороза" и как работодатели набирают персонал к Новому году.



Спрос на временный линейный персонал начинает традиционно расти уже в ноябре. Компании стараются организовать новогодние корпоративы в первой половине декабря, пока цены на банкеты еще не взлетели, и ищут обслуживающий персонал для праздников уже с 15 ноября. После провала в кризис сейчас все больше компаний возобновляет корпоративные новогодние вечеринки и спрос на обслуживающий персонал растет.



В период предновогодних распродаж в ритейле востребованы продавцы-консультанты, упаковщики подарков, которые работают в торговом зале, и специалисты по разбору поставок (они развешивают одежду по коллекциям и размерам)



Квалификация всего этого персонала заранее не известна.



"РОСНЕФТЬ" СОВЕРШИЛА РАЗВОРОТ В АЗИЮ



Основным экспортным рынком для "Роснефти" вместо Европы стала Азия. В июле - сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад.



Такие данные содержатся в отчете "Роснефти" по МСФО за III квартал, опубликованном 6 ноября. На экспорт в Азию компания поставила 15,7 млн т нефти (48% экспорта), в Европу - 13,1 млн т (40%). Всего с начала года "Роснефть" поставила в Азию 43,1 млн т, а в Европу - 41 млн т.



До сих пор вплоть до II квартала нынешнего года крупнейшим зарубежным покупателем нефти у российской госкомпании была Европа. Еще недавно "Роснефть" поставляла туда более 60% сырья. Разрыв поставок на запад и на восток еще в прошлом году был гигантским - 65,3 млн т против 47,7 млн т.



Основной потребитель российской нефти в Азиатском регионе - Китай.





ЭТАЛОННАЯ СДЕЛКА



Структура АФК "Система" может стать крупнейшим акционером "Эталона", когда выкупит долю семьи основателя Вячеслава Заренкова.



Структура АФК "Система" выкупит большую часть пакета девелоперской группы "Эталон", принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам переговоров. Принципиальных договоренностей стороны достигли, констатируют собеседники "Ведомостей", о сделке может быть объявлено после 9 ноября: на этот день запланировано собрание совета директоров "Эталона".





НАТУРА ВЗЯЛА СВОЕ



Реформа ОСАГО не отразится на средней цене полиса: она вырастет максимум на 1,5%, оценил ЦБ.



После либерализации тарифов ОСАГО средняя стоимость полиса для владельцев легковых автомобилей вырастет незначительно, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин: "Рост, если он и будет, не должен превысить, по актуарным оценкам, 1,5%. Но я говорю - в среднем"



В мае он был менее оптимистичен, ожидая роста средней цены полиса с 5800 до 7000 руб., или на 20%.



ЦБ хочет расширить коридор базовых ставок тарифа ОСАГО на 20%: с 3432-4118 до 2746-4942 руб.Последняя оценка учитывает данные за 2018 г., согласно которым ситуация с убыточностью ОСАГО существенно улучшилась, пояснила пресс-служба ЦБ. Выплаты резко сократились из-за перехода на натуральное возмещение.





ОБВИНЯЕМЫЙ РЫБОВЛЕВ



Бизнесмену Дмитрию Рыболовлев предъявлено обвинения в Монако в коррупции.



Владельцу футбольного клуба "Монако", миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,8 млрд), задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о коррупции. Российского бизнесмена освободили из-под стражи, но оставили под судебным контролем.



Судебный контроль в Монако включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции (обычно раз в неделю).



Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин подтвердил "Ведомостям", что Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома.





ЕСЛИ БАНК БАНКРОТИТСЯ



Как понять, что твой банк скоро рухнет.

ЦБ в 2018 г. отозвал лицензии уже более чем у 40 банков. Судя по сообщениям регулятора и СМИ, это не предел. Что же делать компаниям, счета которых находятся в таких банках?



1. Сначала надо попытаться выявить предбанкротные признаки у своего банка. До вынесения приказа об отзыве лицензии ЦБ всегда выдает предписания банку об устранении нарушений, выявленных при проверках, поэтому банкиры всегда знают, будет отозвана лицензия или нет. В отличие от вкладчиков.



У менеджмента кредитной организации после получения предписания есть два варианта действий: законно его исполнить либо незаконно вывести банковские активы, чтобы в дальнейшем их сохранить, а банк обанкротить. В первом случае очевидный признак несостоятельности - прекращение привлечения вкладов граждан. Во втором случае о предбанкротном состоянии банка свидетельствует ряд признаков, например, повышение ставок по вкладам.





КАК УБЕДИТЬ ГРАЖДАН ДОВЕРЯТЬ ПОЛИЦИИ



В эту субботу, 10 ноября, отмечается праздник, учрежденный в 1962 г. как День милиции, а с 2011 г. именуемый Днем сотрудника органов внутренних дел.



В марте 2017 г. уровень одобрения гражданами деятельности правоохранительных органов, по данным ВЦИОМа, достиг исторического максимума (62,1% тех, кто одобряет). Несмотря на то что этот показатель снизился за 1,5 года (55,6% одобряющих в сентябре 2018 г.), правоохранительные органы остаются на 4-м месте по уровню одобрения среди институтов (после президента, армии и церкви), существенно обгоняя правительство и председателя правительства, не говоря уже об обеих палатах парламента.



Если вспомнить, что показатель доверия включен даже в официальный список критериев оценки территориальных подразделений МВД, то получается вполне праздничный фон.



Однако общий уровень одобрения - это не очень хороший индикатор того, как работают правоохранительные органы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 08.11.2018