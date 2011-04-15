Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 ноября 2018 года



ТОПЛИВО ПОШЛО В РОСТ ПО КАРТАМ

АЗС НЕФТЕКОМПАНИЙ СКРЫТО ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ



Как выяснил "Ъ", крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством. Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь условия могут еще сильнее ухудшиться: клиентам обещано введение наценок - "сервисных сборов" - за пользование топливными картами. Ритейлеры и грузоперевозчики массово жалуются на рост топливных расходов, обещая заложить это в цену своих услуг, что должно повлечь и рост цен на перевозимые товары и продукты.





С ИПОТЕКОЙ ОДИН НА ОДИН

ПОМОЩЬ ПРОБЛЕМНЫМ ЗАЕМЩИКАМ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕННОЙ



В банках раскритиковали положения проекта закона об обязательной реструктуризации ипотечного кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию (потеря работы и т.п.). Банкиры не хотят распространять действие будущего закона на кредиты, выданные с 1 января 2018 года, настаивают на снижении ежемесячного платежа до 50%, а не до 10% и не считают целесообразным рассчитывать доход заемщика, исходя из наличия у него семьи. Эксперты уверены, что такие полумеры не смогут помочь тем, у кого ситуация действительно тяжелая.





РОСТ ЦЕН НА ОСАГО НЕ ОБГОНИТ ИНФЛЯЦИЮ

ЦБ ОЦЕНИЛ СРЕДНЕЕ УДОРОЖАНИЕ ПОЛИСА



Как заявил вчера в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин, тарифная реформа ОСАГО может привести к росту стоимости полисов, но в среднем рост не превысит 1,5% - таковы результаты последнего актуарного исследования по тарифам. Впрочем, еще одни расчеты, которыми руководствуется регулятор в подготовке реформы и с которыми ознакомился "Ъ", предлагают усложнить получение автовладельцами скидок за безаварийную езду, увеличить максимальную наценку за совершение ДТП и продлить ее применение на годы.





СПОСОБНОСТИ ПОДТЯГИВАЮТ К ПОТРЕБНОСТЯМ

МИНЭКОНОМИКИ ДОБИВАЕТСЯ ОТ ВЕДОМСТВ КОНКРЕТИКИ В ИСПОЛНЕНИИ НАЦПРОЕКТОВ





Как стало известно "Ъ", Минэкономики запросило у коллег по правительству планы достижения национальных целей майского указа Владимира Путина. Они должны описывать траектории выхода к 2024 году на целевые показатели указа, имеющиеся инструменты и риски отклонений от расчетов. Само ведомство, в частности, готовит план по вхождению РФ в пятерку крупнейших экономик мира. Эту работу курирует первый вице-премьер Антон Силуанов, что дает Минэкономики возможность получить данные для оценки исполнимости всех нацпроектов, а также корректировать планы коллег.





"Я ПОДОЖДУ И ПОСМОТРЮ, КАКАЯ БУДЕТ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ"

СЕНАТОРЫ ПОДУМАЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, КОГДА ЕЕ НАЧНУТ НАЧИСЛЯТЬ





Совет федерации (СФ) вчера одобрил поправки, позволяющие парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям. Большинство опрошенных "Ъ" сенаторов пенсионного и предпенсионного возраста сказали, что подумают об отказе от надбавок после сложения полномочий, когда эти преференции будут им полагаться. Один из членов СФ заявил, что примет решение в зависимости от "ситуации в стране", другой назвал инициативу "обыкновенным популизмом".





ДОХОДЫ ЧЕКИСТА ОБРАЩАЮТ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

У БЕГЛОГО ПОЛКОВНИКА ФСБ ХОТЯТ КОНФИСКОВАТЬ 20 КВАРТИР И 11 ИНОМАРОК





"Ъ" стало известно, какое именно имущество Генпрокуратура хочет конфисковать у находящегося в розыске полковника ФСБ Дмитрия Сенина и его близких. Самая дорогая из двух десятков квартир, приобретенная на деньги сообщника скандально известного экс-офицера МВД Дмитрия Захарченко, оценивается в 61,2 млн руб. Из 11 иномарок наиболее дорогостоящей является Mercedes GLS 500 AMG стоимостью 9 млн руб. Общая стоимость обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела активов чекиста составляет более 380 млн руб. В прошлом году у господина Захарченко, его родственников и подруг по решению суда было конфисковано 27 объектов элитной недвижимости, а также деньги и ценности на общую сумму 9 млрд руб.





ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ВЗЯТКИ ТЕРЯЛИСЬ В МОСКВЕ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА ПОПЫТКИ ПОДКУПИТЬ СТОЛИЧНЫХ ЧИНОВНИКОВ С САХАЛИНА





Как стало известно "Ъ", от трех лет общего до восьми лет строгого режима получили по приговору Московского гарнизонного военного суда восемь фигурантов скандального уголовного дела о передаче дальневосточными бизнесменами в столицу взяток неустановленным чиновникам за оказание ими общего покровительства и смещение главы сахалинского УФСБ, который разрабатывал губернатора Александра Хорошавина.





АВТОКОНЦЕРНАМ ОСВЕЖАЮТ ПАЛИТРУ

МИНПРОМТОРГ ТРЕБУЕТ ПЕРЕЙТИ НА РОССИЙСКИЕ КРАСКИ



Минпромторг, ранее пытавшийся обязать автоконцерны использовать российский алюминий для поддержки "Русала" Олега Дерипаски, теперь требует окрашивать автомобили российскими лаками и красками. Также автоконцерны обяжут использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС. Переход на отечественные шины на авторынке считают в целом допустимым, но лакокрасочную продукцию, соответствующую глобальным требованиям концернов, Россия не производит.





"ЮНИПРО" ХОЧЕТ ОТДЕЛАТЬСЯ ШТРАФОМ

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВА НА МИРОВУЮ С ФАС



По данным "Ъ", генкомпания "Юнипро", подконтрольная немецкой Uniper, готова заключить мировое соглашение с ФАС в споре, связанном с платежами сгоревшему блоку на Березовской ГРЭС. Ранее энергокомпания и "Системный оператор" пытались оспорить решение ФАС, решившей, что аттестация аварийного блока затягивалась, вследствие чего рынок заплатил уже не работавшему блоку 950 млн руб. "Юнипро" готова признать правоту ФАС и не оспаривать штраф, если будет признано, что пожар не привел к утрате основного оборудования. Собеседники "Ъ" и юристы полагают, что компания делает это, чтобы, уплатив формальный штраф ФАС в 650 тыс. руб., избежать возможного возврата потребителям суммы, полученной во время простоя.





БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ИДУТ НА ВЫРУЧКУ

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ МЕНЯЮТ СТРУКТУРУ ДОХОДОВ



Применение больших данных (big data) в проектах "Вымпелкома" принесло компании 8 млрд руб. выручки с января по август, а МТС планирует заработать на этом десятки миллиардов рублей по итогам года. Продажи продуктов на основе big data в чистом виде пока формируют лишь 0,1% выручки сотовых операторов, оценивают эксперты. Более значительный вклад в бизнес вносит применение аналитики с использованием этих данных.





ЖИЛЫЕ ВИДЫ СПОРТА

КВАРТИРЫ "СПОРТИВНОГО КВАРТАЛА" ДЕЛИТ СУД



Сбербанк обратил взыскание на квартиры в жилом комплексе "Спортивный квартал" в Новой Москве, среди них оказались те, что уже проданы дольщикам. Кому достанутся квартиры, решит апелляционный суд. Это проблемная стройка Михаила Оглоблина - сына бывшего министра строительства Подмосковья Марины Оглоблиной. Сейчас этот проект завершает Capital Group Павла Тё.





IKEA АРЕНДУЕТ ХОДЫНКУ

ШВЕДСКИЙ РИТЕЙЛЕР ОБОСНУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ МКАД



IKEA, пытавшаяся долгие годы построить свой полноформатный магазин товаров для дома в старых границах Москвы, нашла выход. Ритейлер откроет первый объект на арендованных площадях на Ходынском поле на севере Москвы. Прогнозируется, что в ближайшей перспективе в пределах МКАД появится до четырех гипермаркетов под шведским брендом. Выбранный формат косвенно подтверждает, что ранее обнародованное взаимодействие с мэрией города, обещавшей ритейлеру земельные участки в обмен на 50 млрд руб. инвестиций, сошло на нет.





ЭНЕРГЕТИК ВЫХОДИТ В ПОЛЕ

ЭКС-МИНИСТР СЕРГЕЙ ШМАТКО МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ



Возможность замещения поставок сои из США в Китай, остановленных из-за торговых споров двух стран, повысила привлекательность Дальнего Востока для инвесторов в сельское хозяйство. В их числе оказался бывший министр энергетики Сергей Шматко, который может начать развивать в регионе растениеводческий проект совместно с "Русагро". Несмотря на хорошие климатические условия Дальнего Востока, бизнес там осложняется из-за неразвитого рынка сельхозземли.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.11.2018