ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 8 ноября, в размере 66.0918 руб. против 65.9912 руб. на 7 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.11.18 - 65.9912 руб.

03.11.18 - 65.5799 руб.

02.11.18 - 65.6517 руб.

01.11.18 - 65.5962 руб.

31.10.18 - 65.7742 руб.































































"AK&M" от 07.11.2018