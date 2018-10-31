ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 8 ноября, в размере 75.6817 руб. против 75.3158 руб. на 7 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



07.11.18 - 75.3158 руб.

03.11.18 - 74.9906 руб.

02.11.18 - 74.5803 руб.

01.11.18 - 74.4189 руб.

31.10.18 - 74.7918 руб.

































































"AK&M" от 07.11.2018