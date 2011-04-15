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08/11/2018
09:32

Повтор! Кабмин поручил Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяниками

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым Минэнерго и ФАС должны заключить с нефтяниками соглашения о мерах по стабилизации цен на нефтепродукты. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы кабинета министров.

ФАС также поручено при проведении антимонопольного контроля исключить применение предусмотренных антимонопольным законодательством мер ответственности к хозяйствующим субъектам в связи с выполнением ими указанных в соглашениях обязательств.

ФНС будет при проведении налогового контроля учитывать порядок ценообразования и обязательства хозяйствующих субъектов, предусмотренные соглашениями.

Определён перечень компаний, с которыми будут заключены соглашения. В список вошли: Газпром, "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, Нефтегазхолдинг, "Новый Поток", ТАИФ-НК, Роснефть, РуссНефть, Сургутнефтегаз, Татнефть.


"AK&M" от 07.11.2018
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