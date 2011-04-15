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08/11/2018
12:29

ФНС утвердила новые формы отчётности по налогу на имущество организаций

ФНС утвердила новые формы отчётности по налогу на имущество организаций. Об этом говорится в сообщении службы.

Начиная с отчётности за I квартал 2019 года необходимо будет представлять расчеты по налогу на имущество организаций по новой форме. Соответствующий приказ ФНС России зарегистрировало Министерство юстиции РФ.

В новых формах были учтены изменения в налогообложении имущества юрлиц, предусмотренные Федеральными законами от 3 августа 2018 года N 302-ФЗ и N 334-ФЗ. В частности, были исключены правила, относящиеся к движимому имуществу организаций, так как с 1 января 2019 года оно не облагается налогом.

Новые формы теперь позволяют исчислить налог, если кадастровая стоимость объекта налогообложения была изменена в течение налогового периода из-за корректировки его качественных и (или) количественных характеристик.

Декларация и расчёт также были дополнены полем "Адрес объекта недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации". Оно заполняется для объектов, облагаемых по среднегодовой стоимости, если у них отсутствуют кадастровый и условный номера, но есть адрес, присвоенный с указанием муниципального деления.

Также на основе изменений, внесенных в статью 386 НК РФ, с 2019 года обособленным подразделениям российской организации, имеющим отдельный баланс, не нужно представлять декларацию по месту своего нахождения.


"AK&M" от 07.11.2018
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