Рубль умеренно слабеет на фоне возрастающих опасений по теме санкций

Российская валюта находится под умеренным давлением на фоне несколько возросших санкционных рисков. Накануне рубль чувствовал себя хуже валют-аналогов. Основные валюты развивающихся стран находились в зеленой зоне (южноафриканский ранд и индонезийская рупия в лидерах роста, демонстрируя укрепление на 1.5%), рубль же потерял 0.3% в паре с долларом. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Поводом для более слабой динамики рубля, вероятно, стало обострение опасений рынка по поводу санкций. Во вторник Госдеп подтвердил, что российская сторона не выполнила в срок, истекший 6 ноября, условия, предусмотренные законом 1991 года о противодействии использованию химического и биологического оружия. Итоги промежуточных выборов в США могут также создавать дополнительные опасения по поводу ужесточения санкций, так как демократическая партия, получившая большинство в Палате представителей, может вернуться к более активному рассмотрению вопроса о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.



Слабые итоги вчерашнего аукциона по размещению ОФЗ также свидетельствуют о возросших опасениях по поводу санкций. Минфину удалось размесить лишь чуть более половины выпуска 10-летних бумаг и минее половины коротких трехлетних бумаг. Неопределенность по поводу санкций продолжит препятствовать укреплению российской валюты.



"AK&M" от 08.11.2018