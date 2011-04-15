АЛРОСА разрабатывает расширенную экологическую программу на 2019 год

Специалисты АЛРОСА завершили формирование мероприятий по охране окружающей среды на 2019 год. Основные пункты программы - охрана атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов, обращение с отходами, защита и реабилитация земель - были расширены и дополнены новыми направлениями для обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности. Об этом говорится в сообщении агентства.



В частности, планируется расширить мониторинг, чтобы формировать качественную и всестороннюю оценку воздействия на природные объекты с целью принятия своевременных управленческих решений. Дополнительные статьи также направлены на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия и на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды.



Учитывая изменения законодательства с 2019 года, актуализировано и дополнено одно из ключевых направлений работ АЛРОСА по охране окружающей среды - охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата. В плане появились статьи, направленные на проведение инвентаризации по обеспечению экологической безопасности в части воздействия на атмосферный воздух и контроль за санитарно-гигиеническими показателями на границе санитарно-защитных зон промышленных площадок компании. Также были отражены мероприятия по переводу производственных мощностей на альтернативные виды топлива.



Мероприятия по охране водных объектов распределены на два направления - на сбор и очистку сточных вод и блок по охране поверхностных и подземных вод. Со следующего года в программу производственного контроля включены исследования качества сточных вод на всех промышленных площадок, присоединенных к централизованным канализационным сетям.



В части обращения с отходами АЛРОСА планирует централизованное заключение договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов, в результате чего будет сформирован единообразный подход к безопасному обращению с отходами. Компания будет продолжать наращивать вовлечение отходов во вторичные энергетические ресурсы. Это даст не только экологический, но и экономический эффект.



Со стороны руководства компании было принято управленческое решение о контроле безопасных подходов для окружающей среды на этапе проектирования, свою экспертную оценку проектным решениям дают экологи.



Планируется также расширить зону ответственности АЛРОСА по социально-экологическим направлениям.



Для оказания содействия по проведению мероприятий на территории республики, с целью популяризации якутской культуры и языка, повышения экологического образования, просвещения и информирования, эффективно обеспечивающих формирование экологической культуры, инициировано соглашение с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) и национальным фондом "Баргарыы (Возрождение)" Республики Саха (Якутия).



Для содействия и продолжения мероприятий по сохранению таймырского оленя, запланировано заключение соглашения с дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).



Сохранится поддержка уникального природного парка "Живые алмазы Якутии". Будет расширен перечень видов ряб для зарыбления якутских рек. Компания ведет переговоры с управлением Росрыболовства для расширения участков реки Вилюй, предназначенных для зарыбления.



Обеспечение реализации ряда компенсационных мероприятий для компании является добровольным вкладом в развитие северного региона: этнологическое соглашение о возмещении убытков Оленекскому улусу, рекреационные платежи.



Мероприятия по информационному обеспечению гражданского общества о состоянии окружающей среды, деятельность по экологической сертификации, экологическому менеджменту и экологическому аудиту являются обязательными для реализации выбранной стратегии направленной на сохранение окружающей среды.



Опыт прошлых лет показал неравнодушие жителей республики к вопросам экологии, поэтому на 2019 год вновь запланированы конкурсы, акции, экскурсии и другие мероприятия с участием детей и взрослых.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы АЛРОСА) по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла на 21.7 млрд руб., или на 42% до 72.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 183.3 млрд руб., что более чем на 20 млрд руб., или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.



"AK&M" от 08.11.2018