Ингосстрах застраховал по ДМС более 3.3 тыс. сотрудников Госкорпорации по организации воздушного движения

Ингосстрах победил в открытом конкурсе на право оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, организованном ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По итогам конкурса был заключен контракт на страхование более 3.3 тыс. сотрудников филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Лимит ответственности составил 50 млн руб. на каждого застрахованного. Договор заключен сроком на один год.



Страхование включает программы "Поликлиника" и "Поликлиническая помощь на территории России", "Специализированная стоматология", "Плановая и экстренная стационарная помощь" и "Экстренная стационарная помощь на территории России".



Услуги для застрахованных сотрудников компании будут оказаны более чем в 350 медицинских учреждениях, расположенных в Москве, Московской области и ещё в 13 регионах РФ. Работники предприятия смогут воспользоваться услугами как частных, так и государственных медицинских центров, проводить лабораторные и диагностические исследования, получать консультации ведущих специалистов, проходить плановое лечение, а также получать быструю и качественную медпомощь при острых заболеваниях и состояниях.



Помимо Ингосстраха, в конкурсе принимали участие ещё 5 страховых компаний федерального уровня.



ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД)" – организация, созданная в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства в аэронавигационном обслуживании, обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов. Главной задачей предприятия является обеспечение государственных требований к безопасности полётов при ОрВД.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.11.2018