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08/11/2018
11:37

Криптовалюты откатились вниз после роста и продолжат падение

Основные криптовалюты в четверг начали падать в цене в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Биткоин на 11.00 за сутки упал в цене на 0.55% до $6536 при капитализации в $112.4 млрд Ethereum к этому времени ослабел на 2.89% до $215.3, его капитализация составила $22 млрд. XRP за сутки подешевел на 3.7% до $0.52 при капитализации $20.5 млрд. Litecoin снизился в цене на 3.25% до $53.6, его капитализация составила $3.1 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла $215.8 млрд. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Как стало известно ранее, российская Госдума намерена определить статус криптовалют в стране до конца года. Именно к этому времени планируется принять соответствующие законопроекты, которые находятся на рассмотрении парламента. В настоящий момент статус криптовалют и рынка ICO в России законодательно не отрегулирован.

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат корректироваться вниз: биткоин может упасть ниже $6500, Ethereum - опуститься до $214, Litecoin - снизиться в цене до $52.5, XRP - ослабеть до $0.51. Плохой новостью для XRP стало сообщение о том, что Swift опровергла слухи о сотрудничестве с Ripple. Компания не планирует входить в программу RippleNet, как об этом говорилось ранее.


"AK&M" от 08.11.2018
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