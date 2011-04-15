В "Шереметьево" изменена тарификация пользования услугами паркинга Терминала В: стоимость каждых 30 минут парковки в течение первых 4-х часов составляет 100 руб. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



С 5-го часа начинает действовать суточный тариф - 800 руб. в сутки.



Гибкая система тарификации с возможностью оплаты неполного часа парковки введена впервые в аэропортах МАУ и позволит клиентам наиболее оптимально использовать время при необходимости краткосрочной парковки, например, для встречи или проводов пассажиров.



В настоящее время для оптимизации транспортных потоков у Терминала B посадка и высадка пассажиров, прибывающих на личном автотранспорте, производится на подъездной территории, непосредственно примыкающей к паркингу, бесплатное время пребывания на которой составляет 15 минут. В случае неблагоприятных погодных условий или при необходимости дополнительного комфорта автомобилисты могут воспользоваться паркингом Терминала B.



Подъезд со стороны привокзальной площади ко входам в Терминал В доступен только для общественного транспорта и такси (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги перевозки пассажиров и багажа легковым такси и имеющих разрешение на данный вид деятельности в соответствии с законодательством РФ).



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-августе 2018 года составил 30.009 млн, что на 13.2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль аэропорта Шереметьево" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 08.11.2018