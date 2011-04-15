Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области торговли услугами

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписал Меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и министерством коммерции КНР по вопросам сотрудничества в области торговли услугами. С китайской стороны документ подписал министр коммерции КНР Чжун Шань. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Документ направлен на стимулирование предприятий двух стран к развитию взаимодействия. Сотрудничество предполагает проведение мероприятий в конкретных отраслях, включая туризм, культуру, спорт, транспортные, медицинские и образовательные услуги, выставочно-ярмарочную деятельность. При этом документ не ограничивает рост взаимодействия в других направлениях.



По итогам 2017 года оборот двусторонней торговли услугами увеличился на 20% до $4.8 млрд. Основную долю в структуре российского экспорта услуг в Китай занимают транспортные услуги, туризм, строительство, телекоммуникационные услуги, исследования и разработки, консалтинговые услуги.







"AK&M" от 08.11.2018