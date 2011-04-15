АвтоВАЗ за 10 месяцев увеличил продажи автомобилей на 16.5% до 291.134 тыс.

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ, входящий в госкорпорацию "Ростех", за 10 месяцев 2018 года увеличил продажи на 16.5% по сравнению с годом ранее, реализовав 291.134 тыс. лёгковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Об этом говорится в материалах Ростеха.



Рыночная доля LADA по итогам 10 месяцев 2018 года по предварительной оценке компании составила 19.9%, что превышает показатель за такой же период прошлого года.



Продажи LADA Vesta выросли на 41.8% до 86.857 тыс.

Продажи в октябре составили 32 тыс. автомобилей LADA. Самой популярной моделью марки по итогам октября стали автомобили семейства LADA Vesta - было продано 10.668 тыс. машин, LADA Granta - 9.537 тыс., LADA Largus - 3.669 тыс.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Выручка Группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 25.4% до 198.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5.5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за 9 месяцев, доведя её значение до +12.1 млрд руб. Чистый результат за тот же период составил 5.4 млрд руб. в сравнении с убытком 4.5 млрд руб. в 2017 году. В течение 9 месяцев 2018 года на российском рынке было продано 259.129 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Продажи LADA Vesta увеличились на 39.5% до 76.189 тыс. Группа АВТОВАЗ поставила на экспорт 27.398 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA (+65%). За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA.







"AK&M" от 08.11.2018