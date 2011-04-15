Госдума откорректировала правила проката фильмов для кинофестивалей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон уточняет условия, при которых фильмы на международных фестивалях в России могут демонстрироваться без прокатного удостоверения.



Напомним, что правительственный закон, уточняющий определение международного кинофестиваля, а также отменявший прокатные удостоверения для таких мероприятий, прошёл третье чтение 26 июля 2018 года. Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская отмечала, что многие принятые ранее нормы носят рациональный характер, "но достаточно быстро выяснилось, что этими изменениями введены лишние регулирующие фильтры, которые фактически отсекли от зрителя целый ряд международных кинофестивалей, которые проводятся на территории нашей страны".



В результате проведённых депутатами консультаций с представителями киносообщества и с организаторами кинофестивалей были подготовлены смягчающие поправки, которыми ненужные фильтры постарались исключить.



По принятому ранее правительственному закону, без получения прокатного удостоверения можно демонстрировать фильмы только на тех кинофестивалях, где имеются жюри и конкурсная программа. Продолжительность фестиваля должна быть не более 10 дней, и фильм должны показывать не более двух раз на протяжении кинофестиваля.



Теперь для кинофестиваля нет необходимости обзаводиться жюри и конкурсной программой в обязательном порядке. Продолжительность международного фестиваля увеличивается до 15 дней, количество возможных показов - до 5 дней.



Кроме того, устанавливается, что получения прокатного удостоверения не требуется для показа фильмов в культурно-просветительских целях и в рамках уставной деятельности музеев, выставочных залов или образовательных организаций, которые реализуют основные и дополнительные образовательные программы. Также прокатное удостоверение не понадобится в случае показа зарубежных фильмов на межгосударственных мероприятиях в рамках культурного обмена между РФ и иностранным государством.



"AK&M" от 08.11.2018