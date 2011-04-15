Фармкомпании подписали рекомендации по рекламе безрецептурных лекарств

Фармацевтические производители и ассоциации при участии ФАС России подписали рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении ФАС.



"Подписание рекомендаций - это эпохальное событие, и не только для фармацевтической отрасли. Документ может стать базовым для тиражирования в других сферах деятельности, и тем ценнее он для всего рынка", - заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



По его словам, это событие повлияет не только на рекламу лекарственных препаратов, но и на всю отрасль в целом, поскольку станет частью проекта по развитию саморегулирования в рекламе. Замглавы антимонопольного ведомства также пояснил, что одной из целей создаваемого саморегулируемого органа является вступление в Европейский альянс по стандартам в рекламе.





"AK&M" от 08.11.2018