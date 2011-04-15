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08/11/2018
13:42

Россия увеличит поставки сельхозпродукции в Китай

Россия увеличит поставки сельхозпродукции в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам встречи главы министерства Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу.

Ключевой темой переговоров стало открытие рынка КНР для новых видов отечественных товаров. Так, российская сторона заинтересована в скорейшем начале поставок широкого спектра животноводческой продукции, в первую очередь, мяса птицы и молочной продукции. Д.Патрушев отметил, что подписание между странами протоколов о взаимных поставках этих товаров позволят придать дополнительный импульс росту объёмов двусторонней торговли.

Также Россия намерена поставлять в Китай свекловичный жом и шрот. По словам главы Минсельхоза России, в данный момент стороны продолжают работу над этим вопросом. Кроме того, наша страна заинтересована в увеличении количества регионов, имеющих право поставлять зерно в КНР, и расширении номенклатуры экспортируемых зерновых культур.

В рамках Первой международной выставки импортных товаров в Шанхае ряд российских сельхозпроизводителей уже подписали соглашения с китайскими партнёрами, в том числе о сотрудничестве по поставкам в Китай масложировой продукции, кондитерских изделий, мёда.

В свою очередь, КНР заинтересована в увеличении объёмов поставок российской сои. В качестве одного из вариантов развития сотрудничества в этой сфере Д.Патрушев предложил китайской стороне инвестировать в создание совместных производств по переработке сои на территории РФ, что будет способствовать росту экспорта данной продукции на рынок Китая.



"AK&M" от 08.11.2018
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