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08/11/2018
14:24

Jeep отзывает 312 автомобилей в РФ

Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 312 транспортных средств марки Jeep. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Программы мероприятий представлены ООО "ЭфСиЭй РУС", являющимся официальным представителем изготовителя на российском рынке.

Отзыву подлежат 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, реализованные с апреля 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва является хромированное покрытие поршней задних тормозных суппортов, которое может иметь дефекты, способные привести к образованию газовых пузырей в тормозной системе автомобилей. В некоторых случаях после пуска двигателя педаль тормоза может провалиться или стать "мягкой". Присутствие газовых пузырей в тормозной системе влечет за собой общее снижение эффективности задних тормозных механизмов.

На всех подпадающих под отзыв автомобилях Jeep Compass и Cherokee необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить из неё газовые пузыри.

Отзыву также подлежат 224 автомобиля Jeep Wrangler, реализованные с июня 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва является кронштейн крепления передней тяги, который может быть приварен не по стыку. Подобный дефект может привести к самопроизвольному отделению кронштейна от рамы и последующему снижению точности реакции автомобиля на управляющие действия водителя.

На всех автомобилях Jeep Wrangler, входящих в программу отзыва, будет выполнена проверка сварного шва кронштейна крепления передней тяги к раме и ремонт при необходимости.

Уполномоченные представители изготовителя "ЭйСиЭй РУС" проинформируют владельцев автомобилей Jeep, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, отзывается ли их транспортное средство. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все работы в рамках программы мероприятий будут осуществляться бесплатно для владельцев.


"AK&M" от 08.11.2018
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