Газпром с начала года поставил на немецкий рынок 48.6 млрд куб. м газа

ПАО "Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 6 ноября 2018 года поставило на немецкий рынок 48.6 млрд куб. м газа. Об этом говорится в сообщении компании по итогам визита делегации Газпрома в ФРГ, где прошла рабочая встреча А.Миллера с министром экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.



Поставки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличись на 4.9 млрд куб. м - с 53.4 млрд куб. м.



Отдельное внимание на встрече было уделено проекту "Северный поток - 2". В настоящее время продолжается морская укладка газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии. Было отмечено, что реализация проекта обоснована высокой востребованностью действующего газопровода "Северный поток" и растущим спросом на российский газ в Европе.



Напомним, в 2017 году Газпром поставил в Германию 53.4 млрд куб. м газа, что на 7.2% или на 3.6 млрд куб. м превышает предыдущий рекордный для страны показатель, установленный в 2016 году - 49.8 млрд куб. м.



"Северный поток" - экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Проектная мощность - 55 млрд куб. м газа в год. Оператор "Северного потока" - Nord Stream AG.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 08.11.2018