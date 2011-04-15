СОГАЗ, Ингосстрах, "Мегарусс-Д" и ВСК выплатили 2.6 млрд руб. в связи с гибелью космического аппарата "Метеор-М" N 2-1

Страховая группа "СОГАЗ", СПАО "Ингосстрах", ООО СК "Мегарусс-Д" и САО "ВСК" произвели выплату страхового возмещения в размере 2.6 млрд руб. в связи с аварийным запуском космического аппарата "Метеор-2" N 2-1 28 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховых компаний.



Утрата ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" N 2-1 произошла 28 ноября 2017 года после запуска с космодрома "Восточный". Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" N 2-1.



Риски при запуске и лётных испытаниях спутника "Метеор-М" N 2-1 были застрахованы по договору сострахования с АО "СОГАЗ" как страховщиком-координатором, СПАО "Ингосстрах", ООО СК "Мегарусс-Д" и САО "ВСК" на общую сумму 2 млрд 589 млн 500 тыс. руб.



В соответствии с условиями договора и принятыми обязательствами СОГАЗ произвел выплату страхового возмещения в адрес Государственной корпорации по космической деятельности



Роскосмос в полном объёме после сбора доли других состраховщиков. Собственная доля СОГАЗа в выплате составила 50%. Доля СПАО "Ингосстрах" в выплате составила 35% от совокупной выплаты, доля СК "Мегарусс-Д" — 10%, доля ВСК — 5%.



"СОГАЗ является одним из лидеров российского рынка страхования космической отрасли и имеет большой опыт урегулирования убытков в связи с авариями в космосе. Компания обладает колоссальным размером страховых резервов, собственного капитала и очень качественной перестраховочной защитой, поэтому мы уверенно справляемся с обслуживанием самых серьезных рисков во всех ключевых отраслях, в том числе космической. Таким образом, произведённая выплата является очередным свидетельством высочайшей надёжности СОГАЗа для клиентов", — прокомментировал заместитель председателя правления АО "СОГАЗ" Владимир Носов.



"Обязательства, взятые состраховщиками по данному договору, были исполнены в полном объёме в кратчайшие сроки. Этому способствовал высокий уровень кооперации страховых компаний и профессионализм. У Ингосстраха накоплен большой опыт урегулирования сложных убытков в космической отрасли. Компания произвела крупнейшие выплаты за всю историю российского страхования, среди них выплата в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году, а также выплата в размере более 7.5 млрд руб. в январе 2012 года по причине гибели космического аппарата "Экспресс-АМ4", — комментирует замгендиректора по корпоративному бизнесу СПАО "Ингосстрах" Алексей Галахов.



СК "Мегарусс-Д" принимает участие в страховании рисков космической деятельности с 1995 года и обеспечила страховую защиту более чем 130 космических проектов, реализованных в России в рамках Федеральной космической программы и государственного оборонного заказа. Она первой на российском страховом рынке стала предоставлять клиентам комплексные услуги по страхованию космических проектов, включая страхование образцов ракетно-космической технике, средств инфраструктуры космодромов и ответственности за ущерб перед третьими лицами при запусках космических аппаратов. Компания имеет большой опыт в расследовании и урегулировании страховых убытков, связанных с авариями и происшествиями на ракетно-космической технике. Только по случаям гибели РКН при запуске ей было выплачено страховое возмещение на общую сумму, превышающую $40 млн", — комментирует начальник управления космического страхования и перспективных проектов ООО СК "Мегарусс-Д" Владимир Николаев.



"ВСК более 26 лет участвует в страховании рисков космической деятельности и входит в пятерку крупнейших страховщиков в этой сфере. Оперативность и клиентоориентированность являются основными приоритетами компании, мы всегда стремимся максимально быстро урегулировать страховое событие. Этот случай не стал исключением, и мы успешно справились со своей задачей, в полном объеме выполнив свои обязательства", — прокомментировал старший вице-президент САО "ВСК" Роман Фролов.



"AK&M" от 08.11.2018