ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 ноября в размере 66.2155 руб. против 66.0918 руб. на 8 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.11.18 - 66.0918 руб.

07.11.18 - 65.9912 руб.

03.11.18 - 65.5799 руб.

02.11.18 - 65.6517 руб.

01.11.18 - 65.5962 руб.

































































"AK&M" от 08.11.2018