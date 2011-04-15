Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 ноября

Банк России установил на 9 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.2777

1 Азербайджанский манат 39.0307

100 Армянских драмов 13.5882

1 Белорусский рубль 31.2367

1 Болгарский лев 38.7270

1 Бразильский реал 17.7436

100 Венгерских форинтов 23.5651

1000 Вон Республики Корея 59.4031

10 Гонконгских долларов 84.5859

1 Датская крона 10.1534

1 Доллар США 66.2155

1 Евро 75.6711

100 Индийских рупий 91.4516

100 Казахстанских тенге 17.8392

1 Канадский доллар 50.5462

100 Киргизских сомов 95.0416

10 Китайских юаней 95.5629

10 Молдавских леев 38.9388

1 Новый туркменский манат 18.9458

10 Норвежских крон 79.5315

1 Польский злотый 17.6499

1 Румынский лей 16.2456

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.1918

1 Сингапурский доллар 48.3360

10 Таджикских сомони 70.2783

1 Турецкая лира 12.2404

10000 Узбекских сумов 80.2617

10 Украинских гривен 23.6975

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.0005

10 Чешских крон 29.2995

10 Шведских крон 73.7399

1 Швейцарский франк 66.0965

10 Южноафриканских рэндов 47.5048

100 Японских иен 58.2293

"AK&M" от 08.11.2018