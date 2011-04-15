Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 ноября

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Банк России установил на 9 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.2777
1 Азербайджанский манат 39.0307
100 Армянских драмов 13.5882
1 Белорусский рубль 31.2367
1 Болгарский лев 38.7270
1 Бразильский реал 17.7436
100 Венгерских форинтов 23.5651
1000 Вон Республики Корея 59.4031
10 Гонконгских долларов 84.5859
1 Датская крона 10.1534
1 Доллар США 66.2155
1 Евро 75.6711
100 Индийских рупий 91.4516
100 Казахстанских тенге 17.8392
1 Канадский доллар 50.5462
100 Киргизских сомов 95.0416
10 Китайских юаней 95.5629
10 Молдавских леев 38.9388
1 Новый туркменский манат 18.9458
10 Норвежских крон 79.5315
1 Польский злотый 17.6499
1 Румынский лей 16.2456
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.1918
1 Сингапурский доллар 48.3360
10 Таджикских сомони 70.2783
1 Турецкая лира 12.2404
10000 Узбекских сумов 80.2617
10 Украинских гривен 23.6975
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.0005
10 Чешских крон 29.2995
10 Шведских крон 73.7399
1 Швейцарский франк 66.0965
10 Южноафриканских рэндов 47.5048
100 Японских иен 58.2293
"AK&M" от 08.11.2018