ЦБ объявил учётную цену золота на 9 ноября - 2604.57 руб./г против 2624.36 руб./г на 8 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2604.57 руб./грамм
Серебро: - 31.23 руб./грамм
Платина: - 1854.25 руб./грамм
Палладий: - 2390.73 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
01.11 02.11 03.11 07.11 08.11
Золото 2568.09 2581.97 2604.98 2619.94 2624.36
Серебро 30.42 30.27 30.47 31.26 31.24
Платина 1752.55 1789.92 1823.80 1843.73 1861.41
Палладий 2260.81 2288.05 2327.72 2405.97 2384.14