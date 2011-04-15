Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре выросло в 1.6 раза до $150 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2018 года выросло на 150 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Внешнеторговый оборот России составил $504 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 20.1%. Экспорт вырос на 27.8% до $327 млрд, импорт - на 8% до $177 млрд.



Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64.6% (в январе-сентябре 2017 года - 61%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68.5% (в январе-сентябре 2017 года - 65.4%), в страны СНГ - 36.7% (32.9%).



По сравнению с январём-сентябрём 2017 года стоимостный объём топливно-энергетических товаров возрос на 35.4%, физический - на 4.6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 18.3%, угля каменного - на 9.3%, газа природного - на 8.4%. Вместе с тем снизились физические объёмы экспорта жидкого топлива на 11%, каменного кокса - на 9.1%, электроэнергии - на 5%.



В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-сентябре 2018 года составила 10,2% (в январе-сентябре 2017 года - 10.1%). Стоимостный объём экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январём-сентябрём 2017 года на 28.8%, физический - на 12.5%. Возросли физические объёмы поставок экспорта чугуна на 27%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 14.2%, меди и медных сплавов - на 12.5%, алюминия - на 10.6%. Вместе с тем, снизились физические объёмы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 6.8%.



Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-сентябре 2018 года составила 6.1% (в январе-сентябре 2017 года - 6.8%). По сравнению с январем-сентябрем прошлого года стоимостный объём экспорта этой продукции возрос на 13.3%, физический - на 4.1%.



Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составила 3.2% (в январе-сентябре 2017 года - на 3.4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос на 20.1%, физический - на 2.1%. Возросли физические объемы поставок фанеры клееной на 9.3%, пиломатериалов - на 5.2%, целлюлозы - на 2% Снизились объемы поставок лесоматериалов необработанных на 6.4%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование, составив 47.2% (в январе-сентябре 2017 года - 48%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50.5% (в январе-сентябре 2017 года - 51.2%), из стран СНГ - 20.5% (21.8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции в годовом исчислении возрос на 6.%, в том числе электрического оборудования - на 16.7%, инструментов и аппаратов оптических - на 9.5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 15.8%, грузовых автомобилей - снизился на 9.2%.



Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 18.3% (в январе-сентябре 2017 года - 17.9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 18.8% (в январе-сентябре 2017 года - 18.4%), из стран СНГ - 14.4% (13.6%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос на 10.6%, физический - на 1.2%. Увеличились физические объемы поставок мыла и моющих средств на 8.2%, каучука, резины и изделий из них - на 6.9%, пластмасс и изделий из них - на 3.5%, продуктов органической химии - на 0.5%.



Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 12.2% (в январе-сентябре 2017 года - 12.6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11.1% (в январе-сентябре 2017 года - 11.4%), из стран СНГ - 21.4% (22.5%). Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 4.1% и 1.3% соответственно. Увеличились поставки масла пальмового на 15.6%, цитрусовых - на 11.7%, сыров и творога - на 7.3%. Снизились физические объемы поставок мяса свежего и мороженного на 38.6%, масла сливочного - на 25.3%, молока и сливок - на 17.9%.



Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви составил 6.5% (в январе-сентябре 2017 года - 6.3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6.4% (в январе-сентябре 2017 года - 6.2%), из стран СНГ - 7.5% (7.2%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10.9% и 1.7% соответственно.



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