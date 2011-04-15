Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре выросли на 37.7% до $94.056 млрд

Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре 2018 года выросли на 37.7% до $94.056 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.



Доходы России от экспорта нефтепродуктов составили $58.715 млрд, увеличившись на 32.9%.



Объём экспорта нефти снизился на 0.1% до 190.895 млн т, нефтепродуктов - на 0.8% до 115.186 млн т.





"AK&M" от 08.11.2018