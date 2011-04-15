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08/11/2018
16:36

Гендиректором "Внуково" назначен Д.Сапрыкин

На должность генерального директора АО "Международный аэропорт "Внуково" 8 ноября назначен Дмитрий Сапрыкин, ранее занимавший пост первого замгендиректора аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

До начала работы в аэропорту "Внуково" Д.Сапрыкин возглавлял АО "Авиакомпания "Россия".

Д.Сапрыкин родился 18 августа 1974 года в Москве. В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция".

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт "Внуково" за январь-сентябрь 2018 года вырос на 18.8% до 16.553 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток "Внуково" в сентябре 2018 года вырос по сравнению с прошлым годом на 18.7% и составил 2.262 млн пассажиров. На международных воздушных линиях было обслужено 867 тыс. пассажиров, что на 6.4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объёмы перевозок на внутренних воздушных линиях были увеличены на 27.9% и составили 1.395 млн.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.


"AK&M" от 08.11.2018
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