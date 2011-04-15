Доходы РФ от экспорта газа в январе-сентябре выросли на 31.3% до $35.351 млрд

Доходы России от экспорта газа в январе-сентябре 2018 года выросли на 31.3% до $35.351 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.



В натуральном выражении экспорт газа увеличился на 8.4% и составил 165.9 млрд куб. м.





"AK&M" от 08.11.2018