Доходы РФ от экспорта газа в январе-сентябре выросли на 31.3% до $35.351 млрд

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Доходы России от экспорта газа в январе-сентябре 2018 года выросли на 31.3% до $35.351 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
В натуральном выражении экспорт газа увеличился на 8.4% и составил 165.9 млрд куб. м.
"AK&M" от 08.11.2018