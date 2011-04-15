САФМАР хочет купить 75% в капитале "Директ кредит центр"

В ФАС 17 октября поступило на рассмотрение ходатайство ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" о приобретении 75% в уставном капитале ООО "Директ кредит центр". Об этом говорится в сообщении службы.



Также в антимонопольный орган поступило ходатайство САФМАР о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Директ кредит", ООО "Альянс кредит" и ООО "ДК Финанс".



В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.



Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства.



ООО "Директ кредит центр", ООО "Альянс кредит" и ООО "ДК Финанс" (Москва) ведут вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.



ООО "Директ кредит" (Москва) ведёт деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.







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