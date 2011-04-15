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08/11/2018
17:24

Инфляция за неделю, с 30 октября по 6 ноября, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 30 октября по 6 ноября, составила 0.1%, с начала года - 3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

За прошедший период цены на пшено выросли на 2.6%, сахар-песок подорожал на 1.5%, мясо кур - на 0.9%, яйца куриные, хлеб пшеничный, крупа гречневая и соль - на 0.5%, сметана, мука - на 0.3%, сосиски, сардельки, рыба мороженая, молоко, творог жирный, хлеб ржаной, макаронные изделия, вермишель и рис - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.1%, при этом огурцы стали дороже на 8.4%, помидоры - на 3.9%, лук - на 1.6%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 0.9%.


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