Цены на бензин за неделю, с 30 октября по 6 ноября, выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.3%

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Цены на автомобильный бензин за неделю, с 30 октября по 6 ноября 2018 года, выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Потребительская инфляция с 30 октября по 6 ноября составила 0.1%.
"AK&M" от 08.11.2018