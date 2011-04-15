НОВАТЭК получил право пользования Южно-Лескинским лицензионным участком

ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" ("дочка" ПAO "НОВАТЭК") выиграло аукцион на право пользования недрами Южно-Лескинского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в сообщении компании.



Участок расположен на полуострове Гыдан на территории Красноярского края. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 3.5 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) углеводородов по российской классификации. Лицензия выдается сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2041 млн руб.



Южно-Лескинский участок расположен в непосредственной близости от имеющихся активов "НОВАТЭКа" на Гыдане. Приобретение нового лицензионного участка соответствует стратегии Компании по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане для увеличения добычи газа и жидких углеводородов.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за III квартал 2018 года выросла на 21.6% до 45.9 млрд руб. с 37.737 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, без учёта эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц составила 65.522 млрд руб. против 34.905 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась в 1.7 раза до 219.366 млрд руб. со 130.703 млрд руб. Показатель EBITDA дочерних обществ вырос в 1.57 раза до 70.744 млрд руб. с 45.094 млрд руб., EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий - почти в 2 раза до 118.091 млрд руб. с 59.27 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, без учёта эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц составила 166.721 млрд руб. против 113.022 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб. Показатель EBITDA дочерних обществ вырос на 37% до 196.123 млрд руб. со 142.707 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий - на 61% до 295.736 млрд руб. со 183.522 млрд руб.



"AK&M" от 08.11.2018