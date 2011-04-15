Д.Медведев утвердил план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений

Правительство РФ утвердило план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



План включает 26 мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля за целевым и рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения.



В частности, предусматривается: уточнение полномочий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при проведении земельного надзора и контроля, направленное на исключение дублирующих и избыточных функций, а также обеспечение согласованности их действий; подготовка методических рекомендаций, определяющих единые подходы к разработке субъектами Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих порядок муниципального земельного контроля.



Предусматривается также утверждение критериев ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель для каждого вида сельскохозяйственных угодий и методик, позволяющих фиксировать факт нарушения законодательства, для обеспечения объективности принимаемых решений; разработка методик применения и внедрения данных дистанционного зондирования в рамках контрольно-надзорной деятельности.



Кроме того, будут введены дополнительные меры по совершенствованию системы учёта земель сельскохозяйственного назначения, в том числе включающие проведение их инвентаризации.



Планируется ввести институт паспортизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, обеспечивающий учёт сведений о состоянии и свойствах их почвы; интегрирование ведомственных информационных ресурсов мониторинга текущего состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения.





"AK&M" от 08.11.2018