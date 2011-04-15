Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 ноября 2018 года



ПРОДАННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ УЙДЕТ ОТ НАЛОГА

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДФЛ



Поправки к антиотмывочному закону заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ. Согласно проекту риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки - о связанных с ними операциях с денежными средствами. Информационный обмен между финразведкой и ФНС позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги.





ЦЕННЕЮЩАЯ БУМАГА

ИЗДАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РОСТЕ СТОИМОСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ



Рост цен на газетную бумагу в России достиг за год 15% и может продолжиться в ближайшие два-три месяца, оценивают издатели. Из-за этого они уже начали повышать отпускные цены на прессу, хотя и опасаются потерять читателей. Бороться с растущими ценами на бумагу участники рынка предлагают сдерживанием ее экспорта.





НЕДОСТОВЕРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРОБАНКА НАШЛОСЬ ОПРАВДАНИЕ

ПРИЗНАН НЕВИНОВНЫМ БЫВШИЙ ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО КРЕДИТА"



С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке "Российский кредит", дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно "Ъ", Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой "Российским кредитом" Центробанку. Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему банкиру на 33 млрд руб.





ПРИСТАВОВ ОГРАНИЧИЛИ В ЗАПРОСАХ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ТАЙНУ СВЯЗИ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ



Верховный суд (ВС) признал незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи, в рамках проверок жалоб на коллекторов. К ней, в частности, относится детализация переговоров. Эксперты считают, что решение ВС затруднит надзор за коллекторами. Тем операторам связи, кто все же делится данными с регуляторами, может грозить ответственность за превышение полномочий.





НОВОСТРОЙКИ РАСКУПАЮТ КАК ПЕРЕД КРИЗИСОМ

ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ РАСТУТ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ ПОДОРОЖАНИЯ КРЕДИТОВ



Нынешняя осень для девелоперов жилья в Москве и Подмосковье оказалась даже лучше прошлогодней, когда покупатели активизировались на фоне падения ставок по ипотеке. Но в этом году продажи растут из-за опасений роста ставок по жилищным кредитам, так что оживление продлится недолго. Участники рынка прогнозируют, что к началу следующего года начнется спад продаж, который достигнет 20%. Такое падение было в начале текущего кризиса.





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"AK&M" от 09.11.2018