Дайджест газеты "Ведомости" от 9 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 ноября 2018 года.





ПОЛЬША ДАВИТ НА ГАЗ

ПОЛЬША ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ "ГАЗПРОМА"



Поляки заключили 24-летний контракт на поставку американского сжиженного газа.



Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. По условиям соглашения до 2042 г. Польша обязалась купить у Cheniere в общей сложности свыше 39 млрд куб. м газа. Небольшие поставки начнутся уже в 2019 г., а максимума - 1,45 млн т СПГ в год (это примерно 1,95 млрд куб. м после регазификации) - достигнут в 2023 г



За последний месяц это уже второй контракт PGNiG на поставку американского СПГ. Кроме того, у PGNiG есть контракты на поставку СПГ из других стран.



Подписываемые каждый месяц соглашения о закупках американского СПГ - это в том числе подготовка к переговорам с "Газпромом" о поставках после 2022 г., считают эксперты.





ЖЕЛЕЗНОЕ СЛОВО ПРЕМЬЕРА

МЕДВЕДЕВ ДАЛ ВТОРОЙ ШАНС ВСМ ЧЕЛЯБИНСК - ЕКАТЕРИНБУРГ



Проект планируют включить в план магистральной инфраструктуры.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, отвечающему в правительстве за инфраструктуру, включить высокоскоростную магистраль Челябинск - Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. С копией поручения ознакомились "Ведомости"



Высокоскоростные поезда развивают скорость свыше 250 км/ч, по трассе от центра Екатеринбурга до центра Челябинска они доедут за 1 час 10 мин. Сейчас на эту дорогу уходит минимум 3,5 часа личным автотранспортом.



Уральская высокоскоростная магистраль должна стать катализатором региональной экономики, она позволит создать единое экономическое пространство для 5 млн жителей двух мегаполисов, даст импульс развитию уральского промышленного узла.





БИЛЕТ В КИНО НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ

ДИРЕКТОРОМ ФОНДА КИНО СТАЛ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСФИЛЬМОФОНДА



Вячеслав Тельнов долгие годы отвечал за кино в Министерстве культуры.



Директором государственного Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов. Тельнов последние месяцы возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры. Сам Тельнов неделю назад говорил "Ведомостям", что никто с ним не обсуждал возможное руководство фондом. Кроме того, до этого Минкульт вносил в правительство совсем другую кандидатуру на этот пост - директора Музея кино Ларису Солоницыну.



В нынешнем году фонд распределит между продюсерами 3 млрд руб. бюджетных денег и больше 1 млрд руб. собственных средств, еще 850 млн руб. будут распределены между кинотеатрами.





АНАНЬЕВ ОСВОБОЖДАЕТ УЧАСТОК

ГРУППА ПСН ДМИТРИЯ АНАНЬЕВА ПРОДАЕТ ЕЩЕ ОДИН АКТИВ



Участок у Белорусского вокзала может достаться девелоперу Stone Hedge.



Девелоперская компания Stone Hedge ведет переговоры с группой ПСН о приобретении у нее прав на земельный участок площадью 0,5 га на 1-й ул. Ямского Поля, рассказали "Ведомостям" источники. По их словам, на этой территории можно построить бизнес-центр, апартаменты или гостиницу наземной площадью около 30 000 кв. м



Стоимость продаваемого участка управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает примерно в 1 млрд руб. Еще около 3 млрд руб. потребуется на строительство объекта, в этом районе имеет смысл строить апартаменты бизнес-класса.



Владелец ПСН Дмитрий Ананьев лишился своего ключевого актива - Промсвязьбанка - в конце прошлого года. Тогда он начал избавляться от активов в России, говорили люди, близкие к бизнесмену.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 09.11.2018