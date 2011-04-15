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09/11/2018
09:29

Дайджест газеты "Ведомости" от 9 ноября 2018 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 9 ноября 2018 года.


ПОЛЬША ДАВИТ НА ГАЗ
ПОЛЬША ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ "ГАЗПРОМА"

Поляки заключили 24-летний контракт на поставку американского сжиженного газа.

Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. По условиям соглашения до 2042 г. Польша обязалась купить у Cheniere в общей сложности свыше 39 млрд куб. м газа. Небольшие поставки начнутся уже в 2019 г., а максимума - 1,45 млн т СПГ в год (это примерно 1,95 млрд куб. м после регазификации) - достигнут в 2023 г

За последний месяц это уже второй контракт PGNiG на поставку американского СПГ. Кроме того, у PGNiG есть контракты на поставку СПГ из других стран.

Подписываемые каждый месяц соглашения о закупках американского СПГ - это в том числе подготовка к переговорам с "Газпромом" о поставках после 2022 г., считают эксперты.


ЖЕЛЕЗНОЕ СЛОВО ПРЕМЬЕРА
МЕДВЕДЕВ ДАЛ ВТОРОЙ ШАНС ВСМ ЧЕЛЯБИНСК - ЕКАТЕРИНБУРГ

Проект планируют включить в план магистральной инфраструктуры.
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, отвечающему в правительстве за инфраструктуру, включить высокоскоростную магистраль Челябинск - Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. С копией поручения ознакомились "Ведомости"

Высокоскоростные поезда развивают скорость свыше 250 км/ч, по трассе от центра Екатеринбурга до центра Челябинска они доедут за 1 час 10 мин. Сейчас на эту дорогу уходит минимум 3,5 часа личным автотранспортом.

Уральская высокоскоростная магистраль должна стать катализатором региональной экономики, она позволит создать единое экономическое пространство для 5 млн жителей двух мегаполисов, даст импульс развитию уральского промышленного узла.


БИЛЕТ В КИНО НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ
ДИРЕКТОРОМ ФОНДА КИНО СТАЛ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСФИЛЬМОФОНДА

Вячеслав Тельнов долгие годы отвечал за кино в Министерстве культуры.

Директором государственного Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов. Тельнов последние месяцы возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры. Сам Тельнов неделю назад говорил "Ведомостям", что никто с ним не обсуждал возможное руководство фондом. Кроме того, до этого Минкульт вносил в правительство совсем другую кандидатуру на этот пост - директора Музея кино Ларису Солоницыну.

В нынешнем году фонд распределит между продюсерами 3 млрд руб. бюджетных денег и больше 1 млрд руб. собственных средств, еще 850 млн руб. будут распределены между кинотеатрами.


АНАНЬЕВ ОСВОБОЖДАЕТ УЧАСТОК
ГРУППА ПСН ДМИТРИЯ АНАНЬЕВА ПРОДАЕТ ЕЩЕ ОДИН АКТИВ

Участок у Белорусского вокзала может достаться девелоперу Stone Hedge.

Девелоперская компания Stone Hedge ведет переговоры с группой ПСН о приобретении у нее прав на земельный участок площадью 0,5 га на 1-й ул. Ямского Поля, рассказали "Ведомостям" источники. По их словам, на этой территории можно построить бизнес-центр, апартаменты или гостиницу наземной площадью около 30 000 кв. м

Стоимость продаваемого участка управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает примерно в 1 млрд руб. Еще около 3 млрд руб. потребуется на строительство объекта, в этом районе имеет смысл строить апартаменты бизнес-класса.

Владелец ПСН Дмитрий Ананьев лишился своего ключевого актива - Промсвязьбанка - в конце прошлого года. Тогда он начал избавляться от активов в России, говорили люди, близкие к бизнесмену.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 09.11.2018
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