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09/11/2018
11:50

Производство аквакультуры в России за 9 месяцев выросло на 6% до 150 тыс. т

Объём производства товарной аквакультуры в России за 9 месяцев 2018 года вырос на 6% до 150 тыс. т по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

В рыбоводных хозяйствах Южного федерального округа выращено 52.1 тыс. т рыбы и морепродуктов (прирост составил 1.7%), Северо-Западного - 44.5 тыс. т (2%), и Центрального округов - 16 тыс. т (8.1%).


"AK&M" от 09.11.2018
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