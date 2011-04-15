Производство аквакультуры в России за 9 месяцев выросло на 6% до 150 тыс. т

Объём производства товарной аквакультуры в России за 9 месяцев 2018 года вырос на 6% до 150 тыс. т по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



В рыбоводных хозяйствах Южного федерального округа выращено 52.1 тыс. т рыбы и морепродуктов (прирост составил 1.7%), Северо-Западного - 44.5 тыс. т (2%), и Центрального округов - 16 тыс. т (8.1%).





"AK&M" от 09.11.2018