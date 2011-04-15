РЖД назначат более 1.2 тыс. дополнительных поездов на зимние праздники

ОАО РЖД назначит более 1.2 тыс. дополнительных поездов дальнего следования в новогодние и рождественские каникулы. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Дополнительные поезда формирования АО "ФПК" (дочернее общество РЖД) совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Казань, Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск, Оренбург и другие города.



Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Великие Луки и Псков.



В случае дальнейшего роста пассажиропотока возможно включение дополнительных вагонов в состав поезда.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 09.11.2018