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09/11/2018
13:51

Структура АФК "Система" выкупит пакет акций группы "Эталон"

Структура АФК "Система" выкупит большую часть пакета девелоперской группы "Эталон", принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова. Об этом пишет газета "Ведомости".

Принципиальных договорённостей стороны достигли, о сделке может быть объявлено после 9 ноября: на этот день запланировано собрание совета директоров "Эталона".

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.4814 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.

Чистый убыток в доле АФК по МСФО за первое полугодие 2018 года составил 2.919 млрд руб. против 12 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 353.003 млрд руб. с 326.292 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 31.2% до 125.472 млрд руб. с 95.625 млрд руб., операционная прибыль - на 27% до 59.165 млрд руб. с 46.579 млрд руб. Скорректированный чистый убыток составил 1.542 млрд руб. против прибыли 677 млн руб.

Выручка Группы за II квартал 2018 года увеличилась на 10.1% и составила 182.1 млрд руб. Без учёта влияния новых стандартов МСФО выручка Группы выросла на 9.4% до 180.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 32.3% до 66 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA составила 36.2%. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированный показатель OIBDA вырос на 10.8% до 55.2 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA составила 30.5%. Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 1.3 млрд руб. Без учёта влияния новых стандартов МСФО скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 0.6 млрд руб.


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