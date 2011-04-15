Рубль может еще упасть, полагают аналитики

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в "красной" зоне. Инвесторы, наконец, осознали, что противостояние между республиканцами и демократами будет мешать Д. Трампу проводить реформы и способствовать росту хаоса в политике, что окажет влияние на экономику, причем не только на американскую. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital



В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0.60%) потребительского (-0.56%) и энергетического (-0.50%) секторов.



Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0.27% и закрылся на отметке 2438.62 пункта. Индекс РТС упал на 0.77% и остановился на уровне 1155.27 пункта на волне продолжения динамики снижения курса рубля к доллару США и евровалюте.



Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали, оставаясь под давлением на волне роста добычи нефти в США и напряженности в мире, что может привести к избытку предложения черного золота на мировом рынке. Такое развитие ситуации может привести к возобновлению пакта между Россией и ОПЕК по снижению объема добычи нефти для увеличения ее стоимости. Котировки североморской марки нефти Brent к концу торгов в России упали на 1.26%, до $71.16 за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1.05%, до $61.02 за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился к евро и доллару на волне, с одной стороны, ожидания санкций из США в отношении РФ, а с другой, падения спроса на ОФЗ, о чем ярко показали последние аукционы Минфина. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0.41%, до 66.58 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов "завтра" повысилась на 0.17% до 76.01 руб. за евро.



Аналитики ожидают продолжения локального снижения курса российского рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций.





"AK&M" от 09.11.2018