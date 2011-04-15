Льготной программой полётов в РФ на 1 ноября воспользовались 530 тыс. пассажиров

Льготной программой полётов на 1 ноября 2018 года воспользовались 530 тыс. пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.



Авиакомпаниями-участниками программы выполнено 7.8 тыс. парных рейсов, которыми перевезены пассажиры на сумму субсидий в размере 2 млрд руб.



В перечень субсидируемых маршрутов включены 154 маршрута, из них 111 софинансируемых. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2018 году, составляют 3.35 млрд руб. Срок действия программы - круглогодичный.



Полёты выполняются 22 авиакомпаниями: АО "Авиакомпания "Аврора", АО "Авиакомпания "Ангара", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", АО "Авиационная транспортная компания "Ямал", АО "Комиавиатранс", АО "Нордавиа - региональные авиалинии", АО "ЮВТ АЭРО", АО "Авиакомпания "НордСтар", ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург", ЗАО Авиационная компания "РусЛайн", ООО "Аэросервис", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ООО Авиакомпания "Турухан", АО "Ижавиа", АО "Вологодское авиационное предприятие", ООО Авиакомпания "Сириус-Аэро", ООО "Сибирская Лёгкая Авиация", АО Авиакомпания "ИрАэро", АО "2-й Архангельский объединённый авиаотряд".



Программа субсидирования региональных воздушных перевозок на территории РФ и формирования региональной маршрутной сети РФ реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ.



"AK&M" от 09.11.2018