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09/11/2018
14:16

Роспотребнадзор за 9 месяцев выявил 7-8% фальсификата на молочном рынке

Роспотребнадзор выявил 7-8% фальсификата на молочном рынке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомством за 9 месяцев 2018 года исследовано более 210 тыс. проб молочной продукции. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации около 200 т молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям.

По данным лабораторного контроля показатель фальсификации среди молочных продуктов за 9 месяцев 2018 года составил порядка 7-8%. Данные основаны выборке более чем 2 млн проб пищевых продуктов, из которых более 300 тыс. проб ежегодно приходится на молочную продукцию.

По результатам проведённых за 9 месяцев надзорных мероприятий по фактам выявленных нарушений требований к молоку и молочной продукции Роспотребнадзором наложено более 2.6 тыс. штрафов на общую сумму 88.4 млн руб.

Выдано более 4 тыс. предписаний об устранении нарушений, из них более 2.1 тыс. предписаний связанны с требованиями технических регламентов; 602 предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда; 896 предписаний о приостановлении реализации продукции и 197 предписаний о приостановлении и прекращении действия декларации о соответствии.


"AK&M" от 09.11.2018
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