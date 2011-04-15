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09/11/2018
13:12

Mercedes-Benz отзывает 1.166 тыс. автомобилей в России

Mercedes-Benz отзывает 1.166 тыс. автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

В частности, отзываются автомобили типов 257, 213 и 253.9.
Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС", являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке.

Так, отзыву подлежит 1.152 тыс. автомобилей Mercedes-Benz типа 253.9, произведенные с апреля по июль 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта. Причиной отзыва является язычок ремня на крайних задних сидениях, который может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для устранения дефекта на транспортных средствах необходимо интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовки стоек.

Отзыву подлежат также 14 автомобилей Mercedes-Benz типа 257 и 213, реализованных с октября 2017 года по апрель 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта. Причиной отзыва этих транспортных средств является калибровка системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира, которая может не соответствовать спецификации. В рамках программы отзыва предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.

Уполномоченные представители изготовителя "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код с прилагаемым перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 09.11.2018
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