Рухнувшая нефть утащит за собой российские акции, полагают аналитики

Российский рынок акций вчера по итогам дня потерял чуть менее 0.3%. Сил для продолжения роста не хватило - сказалась как техническая перекупленность, так и слабо отрицательная динамика американских площадок. Но больше всего способствовала продажам начавшая падать во второй половине дня нефть. Об этомт говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Причем после закрытия фондовой секции Мосбиржи снижение резко усилилось. Ночью нефть падала до сильной поддержки $70.5 за баррель, и растут сомнения, что и этот уровень сможет устоять. Как и ранее, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время торгов в США. Но и сегодня с утра нефть не спешит отскакивать от локальных минимумов.



Складывается впечатление, что из США против нефти идет мощная игра на продажу - все попытки откупить подешевевшие контракты в ходе американских торгов тут же заливаются. Сейчас нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет. Но теперь возникают сильные сомнения, что сырье сможет сформировать какой-либо значимый отскок, подчеркивает аналитик.



Теперь вся надежда на министерскую встречу ОПЕК+ в это воскресенье. Нефтяники должны сделать хотя бы словесные интервенции для прекращения безудержного падения. Поэтому есть смысл рискнуть и уйти на выходные с купленными нефтяными контрактами в портфеле.



Американские фьючерсы сегодня с утра торгуются в районе нуля, но индекс Мосбиржи на открытии будет отыгрывать рухнувшую нефть и в первые минуты торгов снижение может составить более 0.5% - по итогам вечерних торгов фьючерс на Индекс РТС просел более чем на процент.



Если нефть не начнет дорожать, то вполне возможен уход индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов. Очень осторожно следует относиться к покупкам акций нефтяных компаний. Они пока слабо реагируют на снижающуюся нефть, но могут в любой момент компенсировать это отставание.



Вчера США ввели очередную порцию "крымских" санкций, но рынок оставит это без внимания, поскольку важных компаний и персон в новом списке нет. Вместе с тем опасения "жестких" санкций по "делу Скрипаля" и вмешательству в выборы в США нарастают.



В ходе азиатских торгов возобновился рост доллара, что вкупе с дешевой нефтью создает шансы для продолжения обесценивания рубля, начатого вчера вечером. Если внешняя ситуация не улучшится, российская валюта вполне может уйти ниже отметки 77 руб. за доллар.



"AK&M" от 09.11.2018