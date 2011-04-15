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09/11/2018
13:45

Кабмин внёс изменения в порядок оказания услуг телефонной связи

Правительство РФ внесло изменения в порядок оказания услуг телефонной связи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во исполнение федерального закона от 29 июля 2017 года N 245-ФЗ в Правила оказания услуг телефонной связи внесены изменения, в соответствии с которыми при заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи оператором связи с абонентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем этот абонент обязан представить оператору связи список лиц, использующих выделенные ему абонентские номера.

Также устанавливается обязанность абонента представлять оператору связи достоверные сведения о себе и о лицах, использующих выделенные ему абонентские номера.

Определяются обязанности оператора связи по идентификации лиц, имеющих намерение заключить договор, по проверке достоверности сведений об абонентах и пользователях услугами связи абонентов и способы такой проверки.

Устанавливается также обязанность по прекращению оказания услуг абоненту или пользователю услугами связи в случае неподтверждения достоверности сведений о них.


"AK&M" от 09.11.2018
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