Кредитование полевых работ на 8 ноября выросло на 36% до 378.49 млрд руб.

Объём выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ по состоянию на 8 ноября вырос на 36% до 378.49 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.



В частности, АО "Россельхозбанк" увеличило выдачу кредитов на 18.42% до 280.51 млрд руб., ПАО "Сбербанк России" - на 136.52% до 97.98 млрд руб.



Напомним, в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанком - 270.87 млрд руб., Сбербанком - 46.15 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 09.11.2018