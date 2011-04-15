Д.Медведев передал Минприроды полномочия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Правительство РФ передало от Минстроя к Минприроды полномочия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Минприроды поручено по согласованию с ФАС и Минстроем утвердить методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов в части, касающейся проведения замеров отходов, определения расчётных единиц и категорий объектов, на которых образуются отходы.





"AK&M" от 09.11.2018