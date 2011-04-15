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09/11/2018
15:30

Chengtong может купить отель "Пекин" в Москве

Китайская компания Chengtong участвует в переговорах по поводу покупки отеля "Пекин" в центре Москвы. Об этом пишет газета "Ведомости".

Гостиница "Пекин" была построена по проекту одного из основоположников сталинского ампира Дмитрия Чечулина. Здание начали строить ещё в 1938 году, однако отель был открыт лишь в 1956 году. Одноместный номер стандартного типа с датой заезда 16 ноября обойдётся в 4.7 тыс. руб., указано на сайте "Пекина". Сейчас у отеля категория "четыре звезды". Он принадлежит "Галс" - дочерней компании банка ВТБ.


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