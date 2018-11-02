ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 ноября в размере 75.8076 руб. против 75.6711 руб. на 9 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



09.11.18 - 75.6711 руб.

08.11.18 - 75.6817 руб.

07.11.18 - 75.3158 руб.

03.11.18 - 74.9906 руб.

02.11.18 - 74.5803 руб.





































































"AK&M" от 09.11.2018