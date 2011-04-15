Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 ноября

Банк России установил на 10 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.4192

1 Азербайджанский манат 39.4045

100 Армянских драмов 13.7268

1 Белорусский рубль 31.3701

1 Болгарский лев 38.7579

1 Бразильский реал 17.7768

100 Венгерских форинтов 23.5885

1000 Вон Республики Корея 59.2259

10 Гонконгских долларов 85.3851

1 Датская крона 10.1635

1 Доллар США 66.8497

1 Евро 75.8076

100 Индийских рупий 91.9623

100 Казахстанских тенге 17.9544

1 Канадский доллар 50.6783

100 Киргизских сомов 95.9588

10 Китайских юаней 96.2642

10 Молдавских леев 39.2195

1 Новый туркменский манат 19.1272

10 Норвежских крон 79.3327

1 Польский злотый 17.6692

1 Румынский лей 16.2683

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.7881

1 Сингапурский доллар 48.5192

10 Таджикских сомони 70.9266

1 Турецкая лира 12.0949

10000 Узбекских сумов 81.0304

10 Украинских гривен 23.9390

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.0316

10 Чешских крон 29.2431

10 Шведских крон 73.7570

1 Швейцарский франк 66.3323

10 Южноафриканских рэндов 46.8073

100 Японских иен 58.7380

"AK&M" от 09.11.2018