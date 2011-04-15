Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 ноября

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Банк России установил на 10 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.4192
1 Азербайджанский манат 39.4045
100 Армянских драмов 13.7268
1 Белорусский рубль 31.3701
1 Болгарский лев 38.7579
1 Бразильский реал 17.7768
100 Венгерских форинтов 23.5885
1000 Вон Республики Корея 59.2259
10 Гонконгских долларов 85.3851
1 Датская крона 10.1635
1 Доллар США 66.8497
1 Евро 75.8076
100 Индийских рупий 91.9623
100 Казахстанских тенге 17.9544
1 Канадский доллар 50.6783
100 Киргизских сомов 95.9588
10 Китайских юаней 96.2642
10 Молдавских леев 39.2195
1 Новый туркменский манат 19.1272
10 Норвежских крон 79.3327
1 Польский злотый 17.6692
1 Румынский лей 16.2683
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.7881
1 Сингапурский доллар 48.5192
10 Таджикских сомони 70.9266
1 Турецкая лира 12.0949
10000 Узбекских сумов 81.0304
10 Украинских гривен 23.9390
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.0316
10 Чешских крон 29.2431
10 Шведских крон 73.7570
1 Швейцарский франк 66.3323
10 Южноафриканских рэндов 46.8073
100 Японских иен 58.7380
"AK&M" от 09.11.2018