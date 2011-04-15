Банк России на 10 ноября повысил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.8076 руб., курс доллара США - более чем на 63 копейки до 66.8497 руб.

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Банк России на 10 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.8076 руб. с 75.6711 руб., курс доллара США - более чем на 63 копейки до 66.8497 руб. с 66.2155 руб. 9 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 10 ноября увеличилась более чем на 41 копейку (+0.58%) до 70.8807 руб. с 70.4705 руб. 9 ноября.
"AK&M" от 09.11.2018