Банк России на 10 ноября повысил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.8076 руб., курс доллара США - более чем на 63 копейки до 66.8497 руб.

Банк России на 10 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.8076 руб. с 75.6711 руб., курс доллара США - более чем на 63 копейки до 66.8497 руб. с 66.2155 руб. 9 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 10 ноября увеличилась более чем на 41 копейку (+0.58%) до 70.8807 руб. с 70.4705 руб. 9 ноября.



"AK&M" от 09.11.2018